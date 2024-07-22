В Нижнем Ломове вспыхнул строительный мусор

22.07.2024 | 17:01

Днем в понедельник, 22 июля, в Нижнем Ломове произошел пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 15:00.

Черный дым обеспокоил местных жителей, в соцсетях люди стали интересоваться произошедшим друг у друга, уточняя, что ЧП случилось в районе завода «Алкопром».

Как сообщили в МЧС, возгорание произошло на улице Дачной. Пламя охватило строительный мусор на площади 200 квадратных метров.

«По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», - пояснили в главном региональном управлении.

Добавляется, что на тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.