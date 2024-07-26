В 2024 году в Пензенской области при пожарах погибли 54 человека

26.07.2024 | 11:37

С начала года в России случилось больше 200 тысяч пожаров, свыше 55 тысяч из них - на жилых объектах, погибли 4 384 человека, в том числе 206 детей.

С этих цифр в пятницу, 26 июля, начал брифинг в правительстве Пензенской области директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко.

Что касается непосредственно региона, то, как доложил начальник главного областного управления МЧС Дмитрий Козлов, в этом году случился 1 441 пожар, погибли 54 человека, в том числе двое детей, травмированы 34, из них 2 - несовершеннолетние.

«По сравнению с другими субъектами РФ по пожарам мы на 30-м месте, по погибшим в пожарах - на 66-м, по травмированным - на 33-м», - уточнил он.

Роман Охотенко подчеркнул, что для пожарных это не просто статистика.

«У каждой цифры есть фамилия, имя и отчество. Нам больно хоронить людей, мы хотим побороться за их жизни. И в первую очередь речь идет о воспитании культуры безопасности. Цифры ужасные: на пожарах гибнут 21-22 человек в день. Они не верили, что могут утонуть или сгореть. Почему? Потому что вчера в их жизни пожара не было. Вчера у них все было хорошо и они думали, что завтра тоже все будет хорошо. Это серьезная логическая ошибка. Люди знают, что такое пожар, но несерьезно к этому относятся», - выразил Охотенко свою позицию.