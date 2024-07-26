Сетевое издание|18+|Пятница|26 июл 2024|13:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В 2024 году в Пензенской области при пожарах погибли 54 человека

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


С начала года в России случилось больше 200 тысяч пожаров, свыше 55 тысяч из них - на жилых объектах, погибли 4 384 человека, в том числе 206 детей.

С этих цифр в пятницу, 26 июля, начал брифинг в правительстве Пензенской области директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко.

Что касается непосредственно региона, то, как доложил начальник главного областного управления МЧС Дмитрий Козлов, в этом году случился 1 441 пожар, погибли 54 человека, в том числе двое детей, травмированы 34, из них 2 - несовершеннолетние.

«По сравнению с другими субъектами РФ по пожарам мы на 30-м месте, по погибшим в пожарах - на 66-м, по травмированным - на 33-м», - уточнил он.

Роман Охотенко подчеркнул, что для пожарных это не просто статистика.

«У каждой цифры есть фамилия, имя и отчество. Нам больно хоронить людей, мы хотим побороться за их жизни. И в первую очередь речь идет о воспитании культуры безопасности. Цифры ужасные: на пожарах гибнут 21-22 человек в день. Они не верили, что могут утонуть или сгореть. Почему? Потому что вчера в их жизни пожара не было. Вчера у них все было хорошо и они думали, что завтра тоже все будет хорошо. Это серьезная логическая ошибка. Люди знают, что такое пожар, но несерьезно к этому относятся», - выразил Охотенко свою позицию.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте