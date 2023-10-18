18.10.2023 | 22:17

Вечером в среду, 18 октября, пензенцы сообщили о пожаре в ТЦ «Сан и Март». Кадры с места они опубликовали в Сети.

На видео запечатлены несколько пожарных машин, внутри торгового центра дым. Указано время - 21:11.

По словам очевидцев, огня нет, а задымление случилось на первом этаже в магазине одежды.

Глядя на это, пензенцы вспомнили пожар, произошедший в «Красных холмах» в ноябре 2022-го: «Жаль предпринимателей. Мы это прошли в прошлом году в КХ».

Тогда огонь буквально за несколько минут распространился на сотни квадратных метров. В некоторых точках товар сгорел, в других он пропах дымом и покрылся копотью.