Вечером в среду, 18 октября, пензенцы сообщили о пожаре в ТЦ «Сан и Март». Кадры с места они опубликовали в Сети.
На видео запечатлены несколько пожарных машин, внутри торгового центра дым. Указано время - 21:11.
По словам очевидцев, огня нет, а задымление случилось на первом этаже в магазине одежды.
Глядя на это, пензенцы вспомнили пожар, произошедший в «Красных холмах» в ноябре 2022-го: «Жаль предпринимателей. Мы это прошли в прошлом году в КХ».
Тогда огонь буквально за несколько минут распространился на сотни квадратных метров. В некоторых точках товар сгорел, в других он пропах дымом и покрылся копотью.
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