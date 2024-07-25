В р. п. Земетчино при пожаре погибла 7-летняя девочка

25.07.2024 | 08:11

В ночь на четверг, 25 июля, в рабочем поселке Земетчино произошел пожар, унесший жизнь ребенка.

Сообщение о возгорании в частном доме поступило в 00:33. По адресу прибыли 8 пожарных на 3 спецавтомобилях.

Огонь распространился на 40 квадратных метрах площади.

«Погибла 7-летняя девочка. Она находилась дома одна. Пожарного извещателя не было», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

По предварительной версии, возгорание случилось из-за эксплуатации неисправного электрооборудования.