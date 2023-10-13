Не для людей: на проспекте Победы разрушили две лестницы в подземку

13.10.2023 | 19:50

В подземный переход у завода «Электроприбор» на проспекте Победы, который начал меняться в начале осени, стало трудно спускаться. На это пожаловалась читательница телеграм-канала PenzaInform.

«Почему нельзя сделать для людей, а не как обычно? Сломали лестницу с одной стороны и, не сделав, начинают ломать с другой. Рядом - школа и крупный завод, люди ходят там по несколько раз за день, девушки - на каблуках. Неужели нельзя было сделать одну лестницу, потом начинать другую!» - возмутилась пензячка.

На фотографиях, присланных ею, видны разрушенные ступени. Те, что уцелели, покрыты строительным мусором. Пройти по другой лестнице мешает гора лежащей у стены арматуры.

Обновление требовалось подземке на проспекте Победы давно. Ее неоднократно затапливало, ступени покрывались льдом, а недобросовестные горожане забрасывали переход мусором.

О планах на ремонт говорили в феврале. Он включит в себя установку насосного оборудования для работы линевки, замену плитки, освещения, оштукатуривание и покраску потолков. Также предусмотрен подъемник для инвалидов, монтаж видеонаблюдения и устройство наливных полов.

Фото Елены.