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Общество

В Пензе не могут определить сроки ремонта моста на ул. Баталина

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В Пензе один из участков моста на дороге между улицами Нейтральной и Баталина уже долгое время остается без ограждения. Горожан интересует, когда сооружение капитально отремонтируют.

«Тут тоже очередь не дошла?» - спросил подписчик группы ЦУР во «ВКонтакте» Дмитрий М.

В Пензе не могут определить сроки ремонта моста на ул. Баталина

Мужчине ответил представитель управления ЖКХ города.

«Проведение капитального ремонта моста на участке дороги от ул. Баталина к ул. Нейтральной требует значительных финансовых затрат. Обозначить точные сроки начала ремонта возможно только после определения источника финансирования на производство данных работ», - сообщили пензенцу.

Мост на дороге между Нейтральной и Баталина давно нуждается в ремонте. Так, в апреле 2018-го разрушающуюся пешеходную зону осматривали занимавший тогда пост главы администрации Пензы Виктор Кувайцев и его заместитель, Магомед Агамагомедов. Директору МУП «Пензадормост» (сейчас ликвидировано. - Прим. ред.) Юрию Парастаеву поручили привести все в нормативное состояние.

В декабре 2023-го Кувайцев отчитался, что ремонт моста завершается, а затраты на капитальное обновление подсчитают в проектно-сметной документации.

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