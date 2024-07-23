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Происшествия

В Пензе объяснили появление «фонтана» на проспекте Строителей

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Во вторник, 23 июля, на проспекте Строителей рядом с домом № 37 вдруг забил фонтан. По словам очевидцев, высота струи достигала 6-го этажа.

Видеозапись с места ЧП опубликовали в соцсети «ВКонтакте». Судя по кадрам, струя воды бьет из ямы, где ведутся вскрышные работы.

«Украшают город фонтанами», «Помоешься бесплатно», - пошутили в комментариях горожане.

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, ЧП случилось во время гидравлических испытаний. Специалисты обнаружили дефект на трубопроводе, участок отключили.

«Место повреждения ограждено, ведутся ремонтные работы. Приносим извинения за доставленные неудобства и прилагаем все усилия для скорейшего их завершения», - добавили ресурсники.

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Источник — видео группы «Пенза Новости»
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