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Общество

До нормативного состояния доведут почти 83% пензенских дорог

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В Пензенской области продолжается ремонт асфальта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». До конца 2024-го до нормативного состояния планируют довести 82,9% (576 км) объектов опорной сети.

Необходимо отметить, что общая протяженность опорной сети автодорог в регионе составляет 694 км.

В этом году отремонтируют около 20 км покрытия опорной сети. Уже сданы или же ремонтируются следующие автодороги: Нижняя Елюзань - Русский Камешкир, Поим - Башмаково - Земетчино, Нижний Ломов - Пачелма - Башмаково, Пенза - Лунино - граница области.

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе намерены обновить порядка 110 км асфальтобетонного покрытия.

Губернатор Олег Мельниченко держит реализацию нацпроекта на личном контроле, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Источник — фото министерства строительства и дорожного хозяйства области
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