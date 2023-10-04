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Общество

Подземный переход на проспекте Победы начал меняться

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Патриотические граффити, украшавшие стены подземного перехода у завода «Электроприбор» на проспекте Победы, исчезли. Еще в начале сентября пензенцы задумывались об их судьбе. Глава города Александр Басенко спрашивал мнение людей на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники городского управления культуры сфотографировали со всех ракурсов изображение. В дальнейшем его могут вновь нанести на стены воспитанники художественных школ. Считаете ли вы целесообразным наносить рисунок после укладывания новой плитки? Возможно, предложите другое место для его восстановления?» - писал Александр Басенко.

Пензенцы в комментариях под постом выступили за возвращение граффити на это же место после ремонта.

Неизвестно, какое решение было принято в итоге, но спустя месяц из множества лиц на стенах видно лишь одно. Плитку сняли. Большую часть перехода оградили строительной сеткой, оставив узкий коридор.

Подземка на проспекте Победы давно нуждалась в обновлении. Ее неоднократно затапливало, ступени покрывались льдом, а недобросовестные горожане забрасывали переход мусором.

О планах на ремонт говорили в феврале этого года. В пресс-службе мэрии тогда рассказали, что он включит в себя установку насосного оборудования для работы ливневки, замену плитки, освещения, оштукатуривание и покраску потолков.

В июле объявили открытый конкурс на поиск подрядчика. Начальная (максимальная) цена контракта была 25 млн 288 тыс. 576 рублей 80 копеек. Деньги намеревались выделить из областного бюджета.

В сентябре стало известно, что техническим заданием также предусмотрены установка оповещателей «Молния», подъемника для инвалидов, монтаж видеонаблюдения и устройство наливных полов.

Кроме того, рабочие должны восстановить лестницы, заменить дождевые лотки, сделать вентилируемый фасад, витражи и навес над входом.

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