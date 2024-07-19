Прокуратура выявила нарушения в строительстве городищенской школы

19.07.2024 | 21:39

Прокуратура проверила ход капитального ремонта фасада городищенской школы № 1, на который было выделено более 9 млн рублей.

Согласно контракту завершить работы должны 31 июля, однако после выезда на объект обнаружилось, что ремонт идет недостаточно быстро и рабочих мало.

«Генеральному директору организации-подрядчика объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Специалисты будут и дальше следить за тем, чтобы школа вовремя подготовилась к новому учебному году.

В начале июня прокуратура проверила ход возведения образовательного учреждения в Заре. Выяснилось, что строительно-монтажные и отделочные работы не завершены, фасад здания не утеплен, учебное оборудование не установлено, благоустройство отсутствует. Между тем школа должна быть сдана до 15 августа.