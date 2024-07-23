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Общество

В селе Грабово жители закончили ремонт моста своими силами

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Жители села Грабово Бессоновского района завершили самостоятельный ремонт моста через Суру.

Процесс начался на прошлой неделе. Сельчане устали ждать помощи от местных властей и взялись за дело сами. У переправы появились трактор и кран, мужчины разбирали конструкцию, работал сварщик.

Теперь процесс завершен. Кадры с изображением обновленного моста появились в Сети. Сельчане подняли и выровняли бетонные блоки, установили перила и заграждение от грузовых машин.

Автор видео, местная жительница, отмечает, что конструкция хоть и несовершенна, но не проваливается, как это было раньше.

Мост в Грабове много лет находился в аварийном состоянии. Администрация сельсовета не обследовала его с момента оформления права собственности в 2016 году. В декабре 2023-го на нем случилось смертельное ДТП.

После этого районная прокуратура внесла представление об устранении нарушений, а затем суд признал бездействие властей незаконным. Но и к июлю 2024-го конструкцию так и не обследовали.

Терпение сельчан лопнуло, и они привели мост в порядок своими руками. «Хочешь сделать хорошо - сделай сам!» - напомнил один из подписчиков.

Однако ряд комментаторов выражают беспокойство.

«Теперь их приставы обяжут убрать незаконное строение и выпишут «строителям» штрафы. Такой опыт уже был в соседнем регионе», «Рано радоваться! Набегут какие-нибудь чиновники, скажут: «Не по СанПиНу сделали» - и заставят разбирать!» - мрачно предсказывают они.

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Источник — видео «Пенза новости»
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