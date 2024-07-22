В школе в Норовке потребовали создать безопасные условия для детей

22.07.2024 | 20:29

В прокуратуру обратилась жительница села Норовка Нижнеломовского района. Она пожаловалась на то, что в местной школе на 250 мест нарушены санитарные требования.

Ребенок женщины пойдет в первый класс в этом году, но над пищеблоком в учреждении протекает крыша. Это небезопасно для детей.

Сотрудники прокуратуры отправились на место и убедились в правоте слов сельчанки.

Ранее от школы уже требовали устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В январе местные жители пожаловались, что в одном из классов на стене осыпалась штукатурка, образовалась трещина.

Кроме того, проверка, организованная надзорным ведомством, обнаружила многочисленные следы потеков на стенах здания, что свидетельствует о ненадлежащем состоянии кровли.

На орган местного самоуправления возложили обязанность привести школу в нормативное состояние.

«В целях реализации этой задачи уполномоченными органами разработан комплекс различных мероприятий», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Так, из муниципального бюджета на укрепление материально-технической базы учреждения выделили 1,9 млн рублей. Кроме того, уже заключен контракт на ремонт крыши над помещениями перехода и пищеблока.

Региональное правительство подало заявку в Минпросвещения РФ на софинансирование из федеральной казны расходов по капремонту школы.