В Пензе из-за порыва залило еще одну дорогу

06.10.2023 | 09:46

Утром пятницы, 6 октября, пензенские автомобилисты заметили еще один порыв на сетях: залило проезжую часть улицы Захарова.

«Внизу, около «Ситилинка», вода из-под бордюра льет», - сообщил в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» один из водителей.

Асфальт стал мокрым вплоть до улицы Ставского.

«Это хорошо, что на улице теплее, чем обычно в октябре. Если бы были ночные заморозки, многие водители встряли бы, ведь это спуск/подъем», - отметил мужчина.

Накануне из-за порыва на сетях залило улицу Лермонтова. Вода хлестала из-под люка, расположенного напротив педагогического института, и дошла до улицы Калинина.