В Пензе из-за порыва залило еще одну дорогу

Утром пятницы, 6 октября, пензенские автомобилисты заметили еще один порыв на сетях: залило проезжую часть улицы Захарова.
«Внизу, около «Ситилинка», вода из-под бордюра льет», - сообщил в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» один из водителей.
Асфальт стал мокрым вплоть до улицы Ставского.
«Это хорошо, что на улице теплее, чем обычно в октябре. Если бы были ночные заморозки, многие водители встряли бы, ведь это спуск/подъем», - отметил мужчина.
Накануне из-за порыва на сетях залило улицу Лермонтова. Вода хлестала из-под люка, расположенного напротив педагогического института, и дошла до улицы Калинина.
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