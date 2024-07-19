Сетевое издание|18+|Пятница|19 июл 2024|13:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе водителям на время запретят ездить по улице Советской

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В субботу, 20 июля, на улице Советской в Пензе временно ограничат движение транспорта. Об этом накануне сообщила пресс-служба администрации города.

Речь идет об участке в районе дома № 1 (у пересечения с Карла Маркса), в котором размещается бюро технической инвентаризации.

«Ограничение будет действовать с 8:00 до 10:00», - уточнили в мэрии.

Причина, по которой автомобилисты не смогут пользоваться дорогой, - демонтаж оборудования ПАО «Ростелеком».

Для объезда водителям порекомендовали сворачивать на улицы Красную или Кирова в соответствии с временной схемой организации движения.

В Пензе водителям на время запретят ездить по улице Советской

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото № 2 администрации г. Пензы
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте