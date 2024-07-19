В Пензе водителям на время запретят ездить по улице Советской

19.07.2024 | 12:26

В субботу, 20 июля, на улице Советской в Пензе временно ограничат движение транспорта. Об этом накануне сообщила пресс-служба администрации города.

Речь идет об участке в районе дома № 1 (у пересечения с Карла Маркса), в котором размещается бюро технической инвентаризации.

«Ограничение будет действовать с 8:00 до 10:00», - уточнили в мэрии.

Причина, по которой автомобилисты не смогут пользоваться дорогой, - демонтаж оборудования ПАО «Ростелеком».

Для объезда водителям порекомендовали сворачивать на улицы Красную или Кирова в соответствии с временной схемой организации движения.