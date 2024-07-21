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Общество

В Пензе высказались о судьбе выделенной полосы на ул. Суворова

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После принятия решения убрать полосу, предназначенную только для движения общественного транспорта, на улице 8 Марта, пензенских водителей интересует судьба такой же разметки на улице Суворова.

«Уберите! Тоже смысла нет», - высказал мнение на странице городской администрации в соцсети «ВКонтакте» подписчик Павел В.

Мужчине ответил представитель управления ЖКХ города.

«В настоящее время вопрос о ликвидации выделенной полосы для общественного транспорта по ул. Суворова не рассматривается», - написал он.

Выделенная полоса на улице 8 Марта перестанет существовать с понедельника, 22 июля. После мониторинга выяснилось, что эффективность нововведения незначительная.

Пилотный проект по созданию полос для общественного транспорта начали реализовывать в конце июня. За проезд по ним обычных водителей могут оштрафовать на 1 500 рублей.

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