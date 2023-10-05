Улицу Лермонтова в Пензе залило водой

05.10.2023 | 10:34

На улице Лермонтова в Пензе произошел очередной порыв. Вода потекла по проезжей части вниз - до перекрестка с Калинина.

Горожане обратили внимание, что вода хлещет из-под люка, расположенного на дороге напротив педагогического института. Залило даже тротуар.

Со стороны въезда на территорию между институтом и парком имени Белинского потоку противостоит цепочка мешков с песком.

Жители улицы Мира на Западной Поляне рано утром жаловались на отсутствие водоснабжения. Однако представитель Горводоканала заявил, что отключение ресурса не проводилось.

Коммунальные аварии на улице Лермонтова не редкость. В 2023 году они происходили, к примеру, 15 и 16 января - был порыв на трубе диаметром 400 мм. В марте на месте проведения работ провалился асфальт.

Кроме того, неоднократно чинили участок около светофора, установленного неподалеку от пересечения улиц Лермонтова и Ленинградской. Провал на месте раскопок долгое время вынуждал водителей притормаживать.