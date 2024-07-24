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Общество

В Пензе приступили к укладке дорожного полотна в районе цирка

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В Пензе подрядчик приступил к укладке полотна дороги, которая соединит улицы Плеханова и Гладкова.

Уже завершено переустройство теплотрассы и газоснабжения, а также кабельной линии связи.

«В ближайших планах провести благоустройство и озеленение прилегающей территории, мощение тротуаров, устройство уличного освещения», - сообщили в среду, 24 июля, в управлении капитального строительства Пензы.

В Пензе приступили к укладке дорожного полотна в районе цирка

Когда дорогу заасфальтируют, там установят дорожные знаки и нанесут разметку. Новый объект будет двухполосным, протяженностью 176 м.

В Пензе приступили к укладке дорожного полотна в районе цирка

Ранее сообщалось, что строительство дороги затянулось, все работы должны были завершить в июне.

За деятельностью подрядчика наблюдают археологи: территория попадает в культурный слой города XVII - начала ХХ века. Самой ранней находкой на участке стал фрагмент сосуда XVIII века с майоликовой росписью.

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Источник — фото УКС Пензы
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