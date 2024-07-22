Обнародованы подробности смертельного ДТП под селом Кирово

22.07.2024 | 11:33

В Госавтоинспекции прокомментировали смертельное ДТП с мотоциклистом, которое случилось рядом с селом Кирово в Сердобском районе в воскресенье, 21 июля.

По предварительным данным, около 18:15 на 46-м километре трассы Тамбов - Пенза 28-летний мужчина, управлявший мотоциклом Suzuki, столкнулся с КамАЗом. За рулем машины был 46-летний водитель.

По словам очевидцев, опубликовавших в Сети кадры с места происшествия, мотоциклист на скорости въехал в грузовик.

Водитель двухколесного транспортного средства скончался на месте от полученных травм, сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

Сейчас в причинах и обстоятельствах аварии разбираются специалисты.