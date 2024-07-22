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Происшествия

В Сердобском районе в ДТП погиб мотоциклист

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Вечером в воскресенье, 21 июля, в Сердобском районе случилось ДТП, в котором погиб человек. Об аварии в соцсетях сообщили очевидцы.

Все произошло рядом с селом Кирово. По словам очевидцев, мужчина, управлявший мотоциклом, на скорости врезался в грузовик. От полученных травм водитель двухколесного транспортного средства скончался на месте.

В Сердобском районе в ДТП погиб мотоциклист

Пока официальной информации о ДТП нет. Обстоятельства трагедии предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

12 июля ДТП с мотоциклистом случилось в Пензе. Он столкнулся с автомобилем «Лада-Приора» на пересечении улицы Карпинского и дублера Окружной.

30 июня в Кузнецком районе в ДТП попали несовершеннолетние мотоциклисты. На полевой дороге в селе Алексеевка столкнулись два Motoland Alpha, пострадали четыре подростка (водители и пассажиры).

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Источник — фото, видео телеграм-канала «Пенза Новости»
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