В Сердобском районе в ДТП погиб мотоциклист

22.07.2024 | 08:52

Вечером в воскресенье, 21 июля, в Сердобском районе случилось ДТП, в котором погиб человек. Об аварии в соцсетях сообщили очевидцы.

Все произошло рядом с селом Кирово. По словам очевидцев, мужчина, управлявший мотоциклом, на скорости врезался в грузовик. От полученных травм водитель двухколесного транспортного средства скончался на месте.

Пока официальной информации о ДТП нет. Обстоятельства трагедии предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

12 июля ДТП с мотоциклистом случилось в Пензе. Он столкнулся с автомобилем «Лада-Приора» на пересечении улицы Карпинского и дублера Окружной.

30 июня в Кузнецком районе в ДТП попали несовершеннолетние мотоциклисты. На полевой дороге в селе Алексеевка столкнулись два Motoland Alpha, пострадали четыре подростка (водители и пассажиры).