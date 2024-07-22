Под Шемышейкой пенсионер и подросток попали в смертельное ДТП

22.07.2024 | 12:02

В пятницу, 19 июля, в Шемышейском районе случилось смертельное ДТП с участием двух машин. Один человек погиб.

По предварительным данным, авария произошла в 13:50 на 6-м километре дороги Шемышейка - Армиево. Столкнулись ВАЗ-2104 с 67-летним мужчиной за рулем и «Лада-Калина» с 53-летним водителем.

Шофер первого автомобиля скончался на месте от полученных травм. Его пассажирка, 15-летняя девочка-подросток, и водитель «Калины» госпитализированы.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в управления ГАИ областного УМВД России.

Вечером того же дня в Сердобском районе трагедия на дороге унесла жизни мужчины и женщины. Там столкнулись «Нива-Шевроле» и «Лада-Гранта». В числе пострадавших трое детей и еще двое взрослых.