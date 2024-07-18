В Пензенском районе водитель насмерть сбил группу кабанов

18.07.2024 | 19:49

Вечером в среду, 17 июля, в Пензенском районе случилось ДТП с участием диких животных. Как сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза, водитель легкового автомобиля сбил 5 кабанов.

В группе были 3 взрослые особи и 2 сеголетка (детеныши, появившиеся на свет этим летом. - Прим. ред.). Все животные погибли на месте.

Сумма причиненного лесному фонду ущерба составила 150 000 рублей.

«В целях недопущения наезда на диких животных всем участникам дорожного движения необходимо соблюдать скоростной режим при передвижении на транспортных средствах, особенно на дорогах, проходящих вблизи лесных массивов», - напомнили пензенским водителям в региональном минлесхозе.

Поздним вечером 16 июля в селе Саловка Пензенского района также случилось ДТП с диким четвероногим. Водитель «Лады-Гранты» с семьей ехал по дороге, как вдруг из кустов выскочил зверь. Мужчина попытался уйти от столкновения, но все равно задел животное, после чего оно убежало, а машина слетела в кювет. Никто из людей в ДТП не пострадал.