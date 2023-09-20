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Глас народа

Минкульту региона предложили пересмотреть подход к фестивалям

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Пензячка Ирина предложила министерству культуры пересмотреть подход к мероприятиям, которые проводят в регионе.

Свои замечания она оставила на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Мероприятий у минкульта действительно много. Но все они однотипные, как под копирку. Хороводы, хороводы, хороводы. Надо развивать новые направления туризма», - высказалась женщина.

По ее словам, в области нужно создавать и открывать новые музеи, посвященные разным отраслям и сферам.

«Огромнейшее наследие у Пензенского региона, а музея нет. Другой пример - Пензенский район без краеведческого музея. Его вообще нет. Очень интересна история города по водоснабжению. Скоро юбилей, а музея нет. В этом году были найдены самые первые чугунные люки Российской Империи - в Пензе. Реперные чугунные марки. Столько всего интересного, а экскурсии проводят по всем известным маршрутам: центр города, и все», - поделилась точкой зрения Ирина.

По ее словам, идей у жителей очень много, однако отсутствует организационная поддержка со стороны властей.

Официальный ответ на обращение Ирины пока не поступил.

В Пензенской области регулярно проводятся гастрономические, музыкальные, исторические фестивали, праздники, посвященные национальным культурам, моде и так далее. Например, 23 сентября в Каменке намечается 4-й по счету фестиваль «Картофель Fest». В программе - хороводы, игры, частушки, песни и народные забавы, а также различные выставки и мастер-классы, посвященные картофелю, и фуд-корт.

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