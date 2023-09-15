Сетевое издание|18+|Пятница|15 сен 2023|22:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |
 

Культура

В Каменке снова проведут фестиваль «Картофель Fest»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В субботу, 23 сентября, в Каменке пройдет IV межрайонный гастрономический фестиваль «Картофель Fest».

Гостей мероприятия встретят в русских народных традициях: хороводами, играми, частушками, песнями и забавами, сообщили в администрации Каменского района. Для них выступят творческие коллективы со всей Пензенской области, устроят конкурсы и викторины на картофельную тематику.

Площадки фестиваля будут работать с 10:00 до 15:00. Это различные выставки (в том числе выставка-продажа семян элитного картофеля), мастер-классы, квест-площадка «Эх, картошечка», детская игровая зона «Антошка», фотозоны, фуд-корт «Пальчики оближешь» и др.

На 10:00 намечено торжественное открытие мероприятия, приветствие почетных гостей. В 10:30 состоится дегустация главного блюда «Фестивальная картошечка». Его приготовят на глазах у гостей и участников фестиваля по особому старинному рецепту, а затем бесплатно угостят всех.

«Фестиваль «Картофель Fest» - это место, где можно будет попробовать разные блюда из картофеля и записать рецепты самых вкусных из них, это возможность провести весело и непринужденно время с семьей и друзьями», - подытожили в районной администрации.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте