В Каменке снова проведут фестиваль «Картофель Fest»

В субботу, 23 сентября, в Каменке пройдет IV межрайонный гастрономический фестиваль «Картофель Fest».
Гостей мероприятия встретят в русских народных традициях: хороводами, играми, частушками, песнями и забавами, сообщили в администрации Каменского района. Для них выступят творческие коллективы со всей Пензенской области, устроят конкурсы и викторины на картофельную тематику.
Площадки фестиваля будут работать с 10:00 до 15:00. Это различные выставки (в том числе выставка-продажа семян элитного картофеля), мастер-классы, квест-площадка «Эх, картошечка», детская игровая зона «Антошка», фотозоны, фуд-корт «Пальчики оближешь» и др.
На 10:00 намечено торжественное открытие мероприятия, приветствие почетных гостей. В 10:30 состоится дегустация главного блюда «Фестивальная картошечка». Его приготовят на глазах у гостей и участников фестиваля по особому старинному рецепту, а затем бесплатно угостят всех.
«Фестиваль «Картофель Fest» - это место, где можно будет попробовать разные блюда из картофеля и записать рецепты самых вкусных из них, это возможность провести весело и непринужденно время с семьей и друзьями», - подытожили в районной администрации.
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