Пензячка нашла в магазине десерт с кишащими в нем червями

17.08.2023 | 13:15

Пензячка поделилась с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» впечатляющими кадрами, снятыми, по ее словам, в магазине на улице 65-летия Победы.

На видео - запотевший прозрачный пакет со сладкой фруктово-ореховой смесью и огромным количеством белых червей, ползающих внутри.

«Мы эту пачку отдали на кассу, но надо быть внимательнее при покупке! Продавец эту пачку кинула в коробку под кассой. Не удивлюсь, если обратно отнесли…» - прокомментировала автор видео.

Пензенцы в группе Penzainform.ru во «ВКонтакте», где также была опубликована запись, ужаснулись от увиденного, но постарались понять продавцов.

«Кошмар, чем нас кормят», «Всякое бывает, им приходит товар в коробках. Они открывают их и все. И зачем они их обратно понесут...» - отметили горожане.

Но нашлись и люди, посчитавшие произошедшее забавным. «Это мясо! Ничего вы не понимаете», «Вкусняшки какие», «Если черви жрут - значит, качественный продукт. Был...» - написали они.

Это не первый случай, когда в пензенских в магазинах покупатели наблюдают то, чего им не хотелось бы видеть. Ранее в торговой точке на проспекте Строителей мышь с аппетитом угостилась арахисом на глазах у людей.

Видео Веры У.