Сетевое издание|18+|Четверг|17 авг 2023|13:59
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+32oC
+33oC
Завтра | Ясно |
 

Глас народа

Пензячка нашла в магазине десерт с кишащими в нем червями

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензячка поделилась с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» впечатляющими кадрами, снятыми, по ее словам, в магазине на улице 65-летия Победы.

На видео - запотевший прозрачный пакет со сладкой фруктово-ореховой смесью и огромным количеством белых червей, ползающих внутри.

«Мы эту пачку отдали на кассу, но надо быть внимательнее при покупке! Продавец эту пачку кинула в коробку под кассой. Не удивлюсь, если обратно отнесли…» - прокомментировала автор видео.

Пензенцы в группе Penzainform.ru во «ВКонтакте», где также была опубликована запись, ужаснулись от увиденного, но постарались понять продавцов.

«Кошмар, чем нас кормят», «Всякое бывает, им приходит товар в коробках. Они открывают их и все. И зачем они их обратно понесут...» - отметили горожане.

Но нашлись и люди, посчитавшие произошедшее забавным. «Это мясо! Ничего вы не понимаете», «Вкусняшки какие», «Если черви жрут - значит, качественный продукт. Был...» - написали они.

Это не первый случай, когда в пензенских в магазинах покупатели наблюдают то, чего им не хотелось бы видеть. Ранее в торговой точке на проспекте Строителей мышь с аппетитом угостилась арахисом на глазах у людей.

Видео Веры У.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте