Деньги не помогли сельчанке забыть «страшный сон» с полицейским

09.07.2024 | 10:11

65-летняя жительница Каменского района сравнила встречу с полицейским со страшным сном, решила его забыть и стала фигуранткой уголовного дела.

Женщина работала продавщицей в торговой точке своего мужа в селе Покровская Арчада Каменского района. 20 декабря 2023 года к ней пришел инспектор и обнаружил, что в магазине реализовали алкоголь без ценника. Он составил протокол, передал сельчанке на подпись, а назад его получил с приложенной купюрой 5 000 рублей.

«Сотрудник полиции предупредил ее об уголовной ответственности за дачу взятки, от денег отказался и дал номер своего телефона, чтобы с ним связался ее супруг для составления на него как на хозяина товара протокола об административном правонарушении», - рассказали в прокуратуре Пензенской области.

На следующее утро продавщица решила попытать удачу снова уже другим способом. Она отправила на карту, привязанную к номеру телефона полицейского, те же 5 000 рублей, а затем в мессенджере послала сотруднику сообщение с текстом «Доброе утро, забудем как страшный сон» и электронный чек о переводе.

Однако и в этот раз ей не удалось подкупить инспектора, тот отказался от денег и рассказал обо всем руководству.

На пенсионерку завели уголовное дело. За покушение на дачу взятки женщину оштрафовали на 20 000 рублей. Такую же сумму придется заплатить ее мужу за продажу алкоголя без ценника.

5 000 рублей, которые настойчиво пыталась передать инспектору продавщица, конфискованы в доход государства.