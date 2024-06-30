С 1 июля вырастут минимальные цены на крепкий алкоголь

30.06.2024 | 11:56

С 1 июля в России вырастут минимальные цены на крепкий алкоголь. Об этом сообщил Минфин.

Так, цена за полулитровую бутылку водки у производителей увеличится с 229 до 246 рублей. В рознице она подорожает с 281 до 299 рублей.

Коньяк у заводов-изготовителей будут продавать не по 397, а по 427 рублей за пол-литра. В магазинах цена вырастет с 517 до 556 рублей.

Бренди у производителей подорожает с 289 до 311 рублей, в рознице - с 375 до 403 рублей.

«Минфин пояснил, что увеличение в этом году минимальных цен на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия связано не только с инфляцией, но и с повышением акциза и ростом затрат на производство алкогольной продукции. Также негативное влияние на отрасль оказал рост курса доллара к рублю и удорожание логистики», - сообщила «Парламентская газета».