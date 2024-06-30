Сетевое издание|18+|Понедельник|1 июл 2024|23:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+31oC
+32oC
Завтра | Облачно |
 

Экономика

С 1 июля вырастут минимальные цены на крепкий алкоголь

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


С 1 июля в России вырастут минимальные цены на крепкий алкоголь. Об этом сообщил Минфин.

Так, цена за полулитровую бутылку водки у производителей увеличится с 229 до 246 рублей. В рознице она подорожает с 281 до 299 рублей.

Коньяк у заводов-изготовителей будут продавать не по 397, а по 427 рублей за пол-литра. В магазинах цена вырастет с 517 до 556 рублей.

Бренди у производителей подорожает с 289 до 311 рублей, в рознице - с 375 до 403 рублей.

«Минфин пояснил, что увеличение в этом году минимальных цен на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия связано не только с инфляцией, но и с повышением акциза и ростом затрат на производство алкогольной продукции. Также негативное влияние на отрасль оказал рост курса доллара к рублю и удорожание логистики», - сообщила «Парламентская газета».

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте