Что такое аккредитив и зачем он нужен?

26.06.2024 | 15:30

Вопрос от интернет-пользователя

Что дает аккредитив при покупке автомобиля и как им воспользоваться?

Ответ специалиста

Через аккредитив можно совершать безопасные сделки, рассказывают эксперты портала госуслуг.

«Это способ расчета, при котором банк гарантирует, что покупатель получит автомобиль, а продавец - деньги. Для такой сделки нужны согласие покупателя и наличие у него счета в банке-партнере», - объяснили специалисты.

Так, зарезервированные деньги покупателя перечисляются продавцу, если автомобиль будет зарегистрирован в течение 5 дней после подписания договора.

Аккредитив может защитить обе стороны.

«Если покупатель не посетил ГИБДД в установленный срок, продавец получит деньги по истечении 5 календарных дней с момента подписания договора. ГИБДД отказала в регистрации автомобиля - банк предложит покупателю отозвать аккредитив или продлить срок его действия до устранения причин отказа в регистрации», - отметили эксперты.

Оформление такого способа расчета происходит бесплатно в сервисе «Безопасная сделка через аккредитив» на «Госуслугах».