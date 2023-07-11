В пензенском магазине мышь поела арахис на глазах у покупателей

В Пензе грызун, поедающий орехи в магазине, попал на видео. Кадры появились в одном из telegram-каналов во вторник, 11 июля.
По утверждению автора, действие происходит в торговой точке на проспекте Строителей. На кадрах мышь сидит на краю корзины, доверху наполненной арахисом, и ест его. При этом посетители зверька никак не смущают.
Видео вызвало неоднозначную реакцию у пензенцев. Некоторые стали шутить.
«Лапуськин какой», «Закусывает», «Значит товар качественный, животные обычно не едят отраву», «Даже никто пиво не налил к арахису», - пошутили горожане.
Но нашелся и человек, вспомнивший об опасности, которую таит в себе милый зверек.
«Потом откуда у нас мышиная лихорадка», - отметил он.
Это не первый случай, когда пензенцы замечают грызунов в продуктах. Ранее житель областного центра обнаружил мышь в бутылке с пивом.
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