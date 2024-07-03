Эксперты ожидают роста цен из-за рекордной жары

03.07.2024 | 07:47

Фрукты и ягоды могут подорожать на 20-50% из-за экономической обстановки, а также аномальной жары, установившейся во многих регионах России. Если погода не изменится через 3 недели, пострадает и урожай овощей.

Такой прогноз «Парламентской газете» дали агроэксперты. Они ожидают, что из-за недостатка влаги уменьшится урожай фруктов и ягод. Сильнее всего пострадают косточковые культуры (слива, вишня, черешня), в зоне риска и семечковые (груши, яблоки).

Эксперты предупредили, что на ягоды и фрукты цены будут расти постепенно вплоть до конца года.

Из-за жары и засухи могут пострадать все пропашные культуры: кукуруза, сахарная свекла, картофель, другие овощи.

«Сейчас все зависит от нескольких факторов: прольются ли дожди и насколько интенсивными они будут, накопился ли достаточный запас влаги в почве и успеют ли растения до него добраться до начала критической фазы засухи. Но история в целом, конечно, складывается малоприятная», - отметили эксперты.

По их словам, этот год выдался очень сложным для аграриев, садоводов, ягодоводов. Сначала часть урожая уничтожили весенние заморозки, теперь ему грозит засуха. На ситуацию негативно влияют такие экономические факторы, как ухудшение поставок оборудования и агрохимии, снижение курса рубля, подорожание логистики, дефицит сезонных работников, вынужденное повышение их зарплат.

«Сочетание этих факторов, скорее всего, приведет к очередному витку роста цен. Он, собственно, уже идет», - пишет издание.