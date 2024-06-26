Пожилую пензячку покалечили двери супермаркета

26.06.2024 | 17:43

Пожилая пензячка обратилась в суд, чтобы получить компенсацию морального вреда от АО «Тандер». Женщина на входе в принадлежащий организации супермаркет получила травму, которая изменила ее жизнь.

ЧП случилось в августе 2023 года. Когда пенсионерка входила в магазин, стеклянные раздвижные двери, работающие в автоматическом режиме, закрылись. Женщине сломало правую бедренную кость.

Пензячку на скорой увезли в больницу им. Г. А. Захарьина, где госпитализировали в отделение травматологии и прооперировали. Длительное время она находилась на стационарном лечении.

Обратившись в суд, женщина указала, что автоматические стеклянные двери являются источником повышенной опасности. Полученная травма причинила ей сильную физическую боль, которая не прекращается до сих пор. Процесс заживления оказался осложнен возрастом и наличием хронических заболеваний.

Пензячка живет одна и теперь передвигается с трудом, только с «ходунками», и не может выйти из дома. Она попросила взыскать с АО «Тандер» в ее пользу в качестве компенсации морального вреда 100 тысяч рублей.

«Ответчик признал вину и добровольно удовлетворил требования истицы, выплатив 100 тысяч рублей», - сообщили в Первомайском районном суде.

После этого пенсионерка попросила прекратить производство по делу, что и было сделано определением суда.