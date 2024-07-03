Кузнецкий магазин отказался от части витрин после визита прокуратуры

03.07.2024 | 09:53

В Кузнецке прокуратура провела проверку магазина на улице Дарвина после обращения местной жительницы. Оказалось, что торговая точка нарушает постановление городской администрации, касающееся продажи алкоголя.

Согласно документу, минимально допустимое расстояние от организаций, реализующих спиртные напитки, до детских и образовательных учреждений, объектов спорта, оптовых и розничных рынков должно составлять не менее 30 метров.

Сотрудники надзорного ведомства провели замеры с помощью специалистов.

Выяснилось, что расстояние от магазина до границы территории гимназии № 1 меньше 6 метров, а от входной двери в торговую организацию до образовательного учреждения не достигает 21 метра.

«По представлению прокурора города хозяйствующий субъект убрал витрины с алкогольной продукцией и прекратил ее реализацию», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.