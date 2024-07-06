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Экономика

«На вес золота»: названы 3 самых подорожавших за год продукта

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По данным Росстата с мая 2023-го по май 2024-го, самым подорожавшим продуктом оказалась свекла. Стоимость килограмма этого овоща выросла на 71%.

На второй строчке - куриные яйца: стоимость десятка поднялась за 12 месяцев на 48,5%. Замыкает топ-3 продуктов со значительным ростом цен чеснок (+41%).

За год, по подсчетам специалистов, продовольственная инфляция в стране составила 9,11%.

Рост цен на продукты беспокоит не только граждан, но и народных избранников. Как пишет «Парламентская газета», депутаты Госдумы не могут найти объяснения всплеску стоимости овощей.

«По словам первого заместителя председателя комитета по аграрным вопросам Олега Нилова, с конца декабря прошлого года не произошло ничего, что могло бы объяснить такую динамику, и даже с последствиями заморозков, наводнений и штормов мы, по всем прогнозам, должны были столкнуться существенно позже», - отмечает издание.

Депутаты винят в росте цен «смежников» - организации, отвечающие за хранение, транспортировку и продажу продуктов. В связи с этим в Госдуме вновь поднимут вопрос о принудительном ограничении цен на продовольствие.

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