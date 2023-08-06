Зловоние и тела у деревьев прогнали пензенца с территории экопарка

06.08.2023 | 13:33

Тридцатиградусная жара в Пензе заставляет горожан искать подходящие места для отдыха у водоемов. Для жителей микрорайона Западная Поляна ближайшее - территория экопарка «Ласточкины горы», однако оно оказалось непригодным для прогулок.

Об этом в воскресенье, 6 августа, рассказал редакции сетевого издания «ПензаИнформ» местный житель Виктор.

Горожанин пришел к водоему вместе с ребенком в поисках прохлады и свежего воздуха, но разочаровался.

«Захотелось прогуляться по лесу, подальше от раскаленного асфальта. Пришли на «Ласточку» и повернули обратно. Кто-то вообще следит за тем, что там происходит? Мусор и зловоние, водоем, на который страшно смотреть, еще и тела на берегу», - возмутился пензенец.

Он поделился с редакцией снимками зоны отдыха. На них запечатлены переполненные мусорные контейнеры, зеленая вода, а также мужчины, которые лежат без движения в тени среди деревьев.

«Не так много тре6уется усилий, чтобы организовать здесь нормальный отдых, видимо, жара загубила их на корню», - поделился мнением Виктор.

Пензенцы давно мечтают о благоустройстве экопарка, просят власти очистить водоем. Но в ближайшее время их желания не осуществятся.