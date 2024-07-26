Родители не верят: в МЧС рассказали, как тонут дети

26.07.2024 | 12:02

В пятницу, 26 июля, на брифинге в правительстве Пензенской области директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко развил тему гибели детей на воде.

«Дети тонут молча. И дистанция от утонувшего ребенка до взрослого в среднем 5 метров. Потому что родители не верят в то, что может произойти беда. «Он же не купается, он с другими детьми возится в воде у кромки воды. Он не пойдет в воду, а если что-то случится, то он позовет», - и пикник продолжается. Это психология: если ребенок ударился или заболел, он плачет. А кто-то бросил зеленый резиновый мячик чуть дальше - и 5-летний мальчик Федя за ним пошел. А там - яма. И он на вдохе - туда. А дальше - водолазы», - привел пример Охотенко.

Спикер также отметил, что дети, ставшие свидетелями трагедии, не зовут взрослых на помощь, потому что боятся наказания.

«Отдыхая с ребенком у водоема, не перекладывайте ответственность на других детей, не спускайте с него глаз. И помните: в интернете есть обучающие ролики о том, как помочь утопающему, как правильно вытащить его из воды и самому не погибнуть, как вернуть к жизни. Азбучные истины должен знать каждый», - резюмировал он.

По данным общероссийской статистики, в этом году фиксируется рост гибели людей на воде, прежде всего в необорудованных местах. С начала 2024-го погибли 2 255 человек, в том числе 298 детей. «Это больше 1 ребенка в день», - пояснил Охотенко.

В Пензенской области на воде с начала года погибли 20 человек, из них 4 - несовершеннолетние: 27 мая в пруду между селами Никольское и Поселки утонула 14-летняя школьница из Кузнецка; 7 июля в Кузнецке, на пруду в Сухановке, погиб 14-летний подросток; 18 июля в Бековском районе в Хопре на глазах у приятелей ушел под воду 15-летний парень; 19 июля в Лопатинском районе не стало 7-летнего мальчика, который запутался в водорослях при купании.