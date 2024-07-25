На улице Долгой в Пензе начали монтировать светильники

25.07.2024 | 19:29

На улице Долгой в Пензе скоро появится долгожданный свет - там уже устанавливают опоры для линии электропередачи.

Речь идет об участке между остановками «Барковка» и «Пристань». Рабочие смонтировали 11 светоточек из 36. Довести дело до конца они должны в августе, сообщил глава Пензы Александр Басенко на своих страницах в соцсетях.

«В планах до конца года - 1-й и 3-й проезды Лобачевского от дома № 113 по улице Калинина до 1-го проезда Лобачевского, 5. Недавно заключили контракт по улице Большой Арбековской. Говорим об отрезке от 1-го Онежского проезда до 1-го Виражного проезда. Этот объект собираемся завершить до декабря», - конкретизировал чиновник.

Темнота на улице Долгой давно вызывала беспокойство у пензенцев. Осенью прошлого года горожанка рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ», что на пути от магазина «Пятерочка» и до конечной 20-го маршрута нет даже фонарных столбов.

«В темное время ничего не видно, людям и детям, в том числе которые очень поздно со второй смены из школы № 26 возвращаются домой, приходится ходить по неосвещенным дорогам», - констатировала с возмущением женщина.

По ее словам, район давно перестал быть дачным: люди активно строят себе дома, проводят газ, свет, бурят скважины, живут семьями, - но внешняя инфраструктура долгое время никак не развивалась.