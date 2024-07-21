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Происшествия

Соцсети: в Засечном утонул молодой купальщик

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В воскресенье, 21 июля, пензенцы сообщили о ЧП на пляже в Засечном. Во время купания утонул человек.

Кадры с места происшествия появились в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, погибшему 19 лет.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России факт ЧП, а также возраст погибшего подтвердили. Спасатели добавили, что его тело обнаружили в водоеме вне зоны пляжа.

Это не первая за это лето трагедия на воде в Засечном. Так, 15 июня из Суры водолазы достали тело погибшего мужчины.

С начала года в Пензенской области на воде погибли более 20 человек, в том числе четверо детей.

Чаще всего трагедии происходят на необорудованных пляжах. 70% несчастных случаев происходят с людьми, которые употребляли алкоголь на берегу.

В Пензенской области порядка 63 особо опасных мест, где тонут чаще всего. Все они взяты на контроль, там порекомендовали создать спасательные посты, установили информационные щиты о запрете купания.

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Источник — фото группы «ЧП Пенза»
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