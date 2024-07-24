Назван планируемый срок закрытия Чемодановской свалки в Пензе

24.07.2024 | 17:11

В Пензенской области к 2030 году планируют снизить количество мусора благодаря новой утвержденной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами.

Соответствующее постановление размещено на сайте регионального правительства.

Для решения поставленной задачи необходимо создать эффективные автоматизированные производственные мощности по обработке ТКО, сеть перегрузочных станций, которые помогли бы увеличить плечо доставки мусора, оптимизировать нагрузку на действующие полигоны, рекультивируя те, которые исчерпали ресурс.

Подсчитано, что общее количество ТКО, которые образуются на территории области в течение года, составляет 410 126,5 т, или 3 109 054,2 куб. м. К 2030 году при населении региона в 1 200 963 человека планируют собирать 395 109,3 т, или 2 995 212,7 куб. м мусора.

В области хотят построить новые объекты утилизации отходов производства и потребления. Так, в Пензе на улице Рябова должно появиться предприятие, регенерирующее бумажные и картонные отходы. В селе Усть-Уза предполагают запустить декарбонизатор цементного завода, где при сжигании мусора получали бы природный газ.

До 2030 года из эксплуатации выведут 11 полигонов ТКО - их ждет рекультивация. Так, в 2025-2026-м намерены закрыть Чемодановскую свалку в Пензе.

Также в списке значатся полигоны в селе Симанки Иссинского района, Пачелме, в селах Батрак Каменского района и Траханиотово под Кузнецком, в поселках Земетчино, Шемышейка, Беково, Мокшан, селах Секретарка Сердобского района и Дигилевка Городищенского. Срок вывода из эксплуатации этих объектов - 2025-2026 годы.