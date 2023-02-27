В Пензе не планируют чистить озеро в экопарке «Ласточкины горы»

27.02.2023 | 11:48

Экопарк «Ласточкины горы» нуждается в благоустройстве. Так считают жители Пензы.

В минувшие выходные губернатор рассказал своим подписчикам в соцсетях об «уголке живой природы», предложив полюбоваться красотой заснеженной территории. Пользователи оценили пост и отметили, что зимой не видно грязного озера, оттого место и выглядит более притягательным.

«Почистить не мешало бы. Да и рыбку запустить. А лучше рыбку правильную запустить, чтоб она пруд почистила», - высказал свое мнение подписчик Виктор С.

В региональном минлесхозе мужчине пояснили, что факты загрязнения, сброса сточных вод и производственных стоков в озеро Ласточка не зафиксированы.

«Для включения водоема в федеральную программу, благодаря чему станет возможным его очистка, требуется доказать, что в своем текущем состоянии озеро наносит вред окружающей среде. Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области осуществляет сбор сведений для включения мероприятий по расчистке водоемов в данную программу. В настоящий момент отсутствуют сведения, подтверждающие негативное влияние озера Ласточка на окружающую среду», - говорится в ответе ведомства.