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Общество

В мэрии Пензы назвали причину просадок и провалов асфальта

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В понедельник, 22 июля, на совещании в администрации Пензы обсуждалось восстановление благоустройства после разрытий.

По информации Управления ЖКХ Пензы, с начала весенне-летнего сезона за срыв сроков и некачественное восстановление благоустройства составлено свыше 130 протоколов.

«Ресурсоснабжающие компании не только нарушают собственные графики, но и не соблюдают технологию укладки асфальта, из-за чего на дорогах образуются провалы и просадки», - отметил глава города Александр Басенко, напомнив, что за такие нарушения грозит административная ответственность.

Кроме того, от пензенцев продолжают поступать жалобы на диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций: горожане не могут дозвониться, чтобы узнать причины прекращения подачи воды или электричества и сроки ее возобновления.

В случае отключения водоснабжения или электроэнергии пензенцам необходимо обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 63-10-05 или 05.

«ЕДДС будет фиксировать обращения и передавать ресурсникам для принятия соответствующих мер», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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