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Общество

Губернатор рассказал о реализации проекта «Мой двор» в Пензе

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В Пензе продолжаются работы по проекту «Мой двор - территория комфорта». Он рассчитан на 3 года.

На данный момент в городе успели привести в порядок 85 дворов: 36 - в Первомайском районе, 24 - в Октябрьском, 16 - в Ленинском и 9 - в Железнодорожном.

«По моей инициативе из регионального бюджета на эти цели выделено порядка 400 миллионов рублей», - отметил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Всего в 2024 году планируют отремонтировать 182 двора и 34 подъездные дороги.

«Будет приведено в порядок более 125 тысяч квадратных метров дорог и более 16 тысяч квадратных метров тротуаров», - добавил глава региона.

Ранее в Пензе убедились в качестве асфальта, выпускаемого новым заводом. Производственная мощность предприятия - 175 тонн в час. Первые партии продукта уже опробовали.

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Источник — видео и фото из тг-канала Олега Мельниченко
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