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Общество

На ограждение и подсветку памятника Первопоселенцу уйдет почти 8 млн

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За ограждение и архитектурную подсветку памятника Первопоселенцу на улице Кирова заплатят 7 млн 975 тысяч 400 рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок в среду, 24 июля.

Администрация парка имени Белинского, на балансе которого находится объект, решила заключить договор с пензенским ООО «Дизайн Стали».

На ограждение и подсветку памятника Первопоселенцу уйдет почти 8 млн

Общая длина ограждения с декоративными столбами и гербами - 103 погонных метра. Также техзаданием предусмотрены 2 пятирожковых светильника на гранитных постаментах, 2 опоры архитектурной подсветки с прожекторами и 1 - без них.

Изготовить и смонтировать все нужно до 1 ноября, гарантия на работы составит 2 года.

На ограждение и подсветку памятника Первопоселенцу уйдет почти 8 млн

Оплата будет производиться в основном за счет федерального бюджета, из которого поступило 7 500 668 рублей. Еще 75 764 выделил регион и 398 967 - город.

О благоустройстве территории возле памятника Первопоселенцу заговорили 5 июля. В тот день на объекте прошло совещание. Помимо обновления ограждения и реставрации исторических элементов забора, предусмотрена также установка скамеек.

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