Пензенец: Скоро в Терновке еще одна машина будет торчать в яме

25.07.2023 | 12:38

Житель Пензы вновь поднял тему коварной ловушки для машин у дома № 156 на улице Терновского. По его мнению, яма, до краев наполненная водой, недолго будет поджидать свою очередную жертву.

20 июля здесь провалился Suzuki, а 21-го в капкан попали один за другим два транспортных средства - грузовик-мусоровоз и внедорожник Mercedes-Benz (Gelandewagen). Примечательно, что в 2021 году в эту же западню угодил Renault Duster.

В телеграм-канале PenzaInform городское управление ЖКХ заверило: «Все места провалов находятся на контроле. В субботу, 22 июля, выполнены работы по устранению аварийной ситуации по ул. Терновского, 156. Приносим извинения за временные неудобства».

Однако неудобства, по-видимому, переходят из категории временных в постоянные. Неравнодушный пензенец отметил: «Заделать яму смогли лишь на сутки - теперь она снова полна воды, которая также продолжает идти ручьем из нее. Только теперь еще и все машины объезжают ее по бордюру вместе с проходящими там людьми».

На видеозаписи видно, что яма огорожена легкими конструкциями, соединенными сигнальной красно-белой лентой. В качестве одного из элементов используется даже деревянный поддон. Чтобы обогнуть яму, несколько легковых автомобилей осторожно выезжают на тротуар слева по направлению движения, где идут прохожие.

По мнению автора видео, автомобилисты могут с легкостью случайно опрокинуть такое ограждение.

«Так что ждите, что скоро еще одна машина будет торчать в яме», - предрек он.

Тему страшного провала, заполненного водой, подняла на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» еще одна горожанка. В ответ представитель Управления ЖКХ Пензы сообщил: «Сегодня, 25 июля, во второй половине дня подрядной организацией запланированы работы по устранению аварийной ситуации по указанному адресу».