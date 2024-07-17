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Общество

Минобр устраняет проблему нехватки питьевой воды в детских лагерях

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В Пензенской области родителей, отправивших детей на отдых в лагеря, тревожит проблема нехватки питьевой воды. Она возникла из-за жаркой погоды, установившейся в регионе.

«Обеспечьте детей водой в лагерях. Одна литровая бутылка воды в день - это очень мало в такую жару для детей. Мы, конечно, как родители привезем с собой, но столько не привезешь, чтобы хватило надолго», - попросил подписчик телеграм-канала главы Пензы Александра Басенко.

О сложившейся ситуации знают в областном министерстве образования.

«Вода в лагеря поставляется в кулерах компанией. Разбор воды действительно большой, так как стоит жаркая погода. В столовой всегда имеется в свободном доступе для детей кипяченая вода», - сообщил представитель министерства.

Сейчас минобр делает все для того, чтобы решить вопрос, и держит на контроле решение проблемы.

По прогнозам синоптиков, жара продержится в регионе до последней декады июля. Затем температура воздуха немного понизится.

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