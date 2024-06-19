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Общество

Прокуратура заинтересовалась провалом на улице Центральной

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Огромный провал в асфальте на улице Центральной в Гидрострое привлек внимание прокуратуры Первомайского района. Организована проверка.

Покрытие обрушилось утром в среду, 19 июня, на проезжей части дороги, по которой автомобили заезжают к корпусам торгового комплекса «Ритэйл». В Сети появилась фотография с глубокой ямой, наполовину заполненной водой.

«Предварительно установлено, что провал образовался в результате порыва сетей холодного водоснабжения и размытия грунта под асфальтобетонным покрытием», - сообщили в прокуратуре.

После вмешательства надзорного ведомства ресурсники ускорили ремонт коммуникаций.

Действиям (бездействию) ответственных лиц дадут оценку, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

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Источник — фото группы «Сова Пенза авто»
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