На улице Пушкина в Пензе восстановят асфальтобетонное покрытие

12.07.2024 | 15:36

В пятницу, 12 июля, на улицу Пушкина, где образовался провал на проезжей части неподалеку от пересечения с Плеханова, прибыла аварийная ремонтная бригада.

Яма появилась там накануне: водители и пешеходы заметили ее во второй половине четверга.

«Произошел порыв на трубопроводе d500 по линии ООО «Горводоканал». Бригада ликвидирует провал, образовавшийся из-за утечки», - пояснили в пресс-службе администрации Пензы.

В 2023 году ремонт улицы Пушкина проводился по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (от Бекешской до Московской). Поэтому процесс восстановления нарушенного благоустройства находится на контроле городского управления ЖКХ.

«Подрядчик выполнит уплотнение основания и укладку асфальтобетонного покрытия, соответствующего нормативам», - уточнили в пресс-службе.