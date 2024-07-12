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Общество

На улице Пушкина в Пензе восстановят асфальтобетонное покрытие

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В пятницу, 12 июля, на улицу Пушкина, где образовался провал на проезжей части неподалеку от пересечения с Плеханова, прибыла аварийная ремонтная бригада.

На улице Пушкина в Пензе восстановят асфальтобетонное покрытие

Яма появилась там накануне: водители и пешеходы заметили ее во второй половине четверга.

«Произошел порыв на трубопроводе d500 по линии ООО «Горводоканал». Бригада ликвидирует провал, образовавшийся из-за утечки», - пояснили в пресс-службе администрации Пензы.

В 2023 году ремонт улицы Пушкина проводился по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (от Бекешской до Московской). Поэтому процесс восстановления нарушенного благоустройства находится на контроле городского управления ЖКХ.

«Подрядчик выполнит уплотнение основания и укладку асфальтобетонного покрытия, соответствующего нормативам», - уточнили в пресс-службе.

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Источник — фото 1 предоставлено пресс-службой администрации Пензы
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