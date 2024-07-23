В Арбекове до середины августа отключат горячую воду

23.07.2024 | 12:02

В Пензе с 23 июля по 15 августа в связи с проведением гидравлических испытаний будет ограничено горячее водоснабжение по следующим адресам:

- ул. Кронштадтская, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 12;

- ул. Ульяновская, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52, 54, 54а, 56, 58, 60, 62, 64, 66;

- пр. Победы, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 140, 142, 146, 148, 150;

- ул. Рахманинова, 16, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 35а, 37, 37а, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51;

- ул. Тернопольская, 3;

- ул. Бородина, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

- пр. Строителей, 37, 37а (ГБУЗ «Областной онкологический клинический диспансер»), 39, 39в, 39а, 37д, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 55, 57, 59, т/ц «Проспект», школа № 67 (ФОК), 98, 101, 108, 114, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 138, 140, 142, 144, 146, 148;

- ул. Лядова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 24, 24а, 22, 26, 28, 30, 32;

- ул. Ладожская, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 107.

В ресурсоснабжающей организации пензенцам напомнили: запрещено находиться рядом с теплотрассами и оставлять вблизи них машины, заходить за ограждения объектов, где идет ремонт, приближаться к местам возможного выхода воды на поверхность или провалов грунта.