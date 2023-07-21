На улице Терновского машины одна за другой попадают в ловушку

21.07.2023 | 13:40

У дома № 156 на улице Терновского водители транспорта любого типа, от легкового до большегрузов, рискуют надолго задержаться. И не просто задержаться, а еще и потратить нервы и силы на извлечение «железного коня» из-под земли.

В четверг, 20 июля, здесь частично ушла в асфальт легковая машина. Фото с места события появилось в Сети.

«В результате утечки воды около дома № 156 на улице Терновского в люк провалилось колесо автомобиля», - написал автор.

В пятницу, 21 июля, в капкан попал грузовик. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщил очевидец, подписавшийся Nikolay Morkovskoy.

«Мусоровоз провалился задним колесом в размытый водой люк, адрес - Терновского, 156», - уточнил он в качестве пояснения к присланной записи. На кадрах видно, что огромная оранжевая машина оказалась беспомощной, застряв в ловушке.

Примечательно, что у автора сохранилось старое фото, где на том же месте запечатлен угодивший в западню кроссовер Renault Duster.

«В 2021 году в том же месте проваливалась другая машина», - указал он.