На улице Терновского машины одна за другой попадают в ловушку

У дома № 156 на улице Терновского водители транспорта любого типа, от легкового до большегрузов, рискуют надолго задержаться. И не просто задержаться, а еще и потратить нервы и силы на извлечение «железного коня» из-под земли.
В четверг, 20 июля, здесь частично ушла в асфальт легковая машина. Фото с места события появилось в Сети.
«В результате утечки воды около дома № 156 на улице Терновского в люк провалилось колесо автомобиля», - написал автор.
В пятницу, 21 июля, в капкан попал грузовик. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщил очевидец, подписавшийся Nikolay Morkovskoy.
«Мусоровоз провалился задним колесом в размытый водой люк, адрес - Терновского, 156», - уточнил он в качестве пояснения к присланной записи. На кадрах видно, что огромная оранжевая машина оказалась беспомощной, застряв в ловушке.
Примечательно, что у автора сохранилось старое фото, где на том же месте запечатлен угодивший в западню кроссовер Renault Duster.
«В 2021 году в том же месте проваливалась другая машина», - указал он.
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