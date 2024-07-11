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Из жизни

На улице Пушкина в Пензе провалился асфальт

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На дорогах Пензы появился очередной провал. На этот раз на улице Пушкина - неподалеку от пересечения с Плеханова.

На улице Пушкина в Пензе провалился асфальт

Водители и пешеходы заметили новую яму во второй половине четверга, 11 июля.

На улице Пушкина в Пензе провалился асфальт

Рядом наметилась еще одна просадка.

На улице Пушкина в Пензе провалился асфальт

Ремонт улицы Пушкина по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (от ул. Бекешской до Московской) проводился в 2023 году.

На улице Пушкина в Пензе провалился асфальт

Провалы для Пензы явление нередкое. Так, 9 июля на глазах горожан автомобиль едва не ушел под асфальт на выезде от дома № 48 на проспекте Строителей.

19 июня на проезжей части дороги, по которой машины заезжают к корпусам торгового комплекса «Ритэйл» на улице Центральной, образовалась глубокая яма, наполовину заполненная водой - там прорвало сети холодного водоснабжения.

6 июня на перекрестке улиц Бакунина и Володарского провалился асфальт под колесами легковой машины: левое колесо автомобиля ушло в зияющую дыру.

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