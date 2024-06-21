Диетолог: Холодная минеральная вода в жару опасна

21.06.2024 | 08:40

Пить в жару холодную минеральную воду - большая ошибка: она может вызвать спазм желчных протоков. Кроме того, стоит обращать внимание на содержание солей.

Об этом Ura.ru рассказала врач-терапевт, диетолог, нутрициолог пермского научного-медицинского центра «Родник» Лариса Ростова.

«Многие стараются летом поддерживать минеральный баланс и пить минеральную воду. Но не стоит выбирать воду со слишком большой «соленостью». Лучше употреблять столовую минеральную воду. Это та вода, которую можно назначить себе без консультации врача. А, например, «Ессентуки № 4» уже достаточно соленая. Она является лечебно-столовой и назначается врачом», - пояснила диетолог.

По словам врача, в качестве напитков лучше употреблять воду, в которую можно добавить мед, лайм, мяту или имбирь, а также компоты без сахара и сахарозаменителей.

Хорошо утоляет жажду в жару и квас, который содержит большое количество витаминов группы В. В комплексе с магнием они оказывают успокаивающий эффект, поэтому напиток лучше употреблять вечером.