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Общество

В РПН рассказали, что содержит вода на популярных у пензенцев пляжах

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Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проверили качество воды в водоемах, на берегах которых размещены пляжи. Эксперты проводят микробиологические исследования, выявляют санитарно-химические показатели, определяют наличие возбудителей инфекционных заболеваний.

По состоянию на 4 июля на Русеевском и Лазурном пляжах в селе Засечном Пензенского района вода не соответствует требованиям по санитарно-гигиеническим и бактериологическим показателям. В ней отмечено превышение допустимого уровня железа и энтерококков.

На пляжа «Красный куст» в микрорайоне Барковка и на улице Антонова (ГПЗ) содержание в воде энтерококков также превышает норматив.

«Во всех зонах отдыха отобраны пробы воды на холерный вибрион, результаты исследований отрицательные», - отметили в управлении.

Почва на пляжах оказалась безопасной: ее проверяли на жизнеспособные яйца гельминтов, микробиологические, паразитологические и санитарно-химические показатели. Все пробы соответствовали нормативам.

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