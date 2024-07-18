В РПН рассказали, что содержит вода на популярных у пензенцев пляжах

18.07.2024 | 11:29

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проверили качество воды в водоемах, на берегах которых размещены пляжи. Эксперты проводят микробиологические исследования, выявляют санитарно-химические показатели, определяют наличие возбудителей инфекционных заболеваний.

По состоянию на 4 июля на Русеевском и Лазурном пляжах в селе Засечном Пензенского района вода не соответствует требованиям по санитарно-гигиеническим и бактериологическим показателям. В ней отмечено превышение допустимого уровня железа и энтерококков.

На пляжа «Красный куст» в микрорайоне Барковка и на улице Антонова (ГПЗ) содержание в воде энтерококков также превышает норматив.

«Во всех зонах отдыха отобраны пробы воды на холерный вибрион, результаты исследований отрицательные», - отметили в управлении.

Почва на пляжах оказалась безопасной: ее проверяли на жизнеспособные яйца гельминтов, микробиологические, паразитологические и санитарно-химические показатели. Все пробы соответствовали нормативам.